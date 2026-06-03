日本の証券市場には、ビットコインの名を冠する企業が1社だけ存在する。Bitcoin Japanと名乗っているこの企業は、1861年に創業している。 関連記事：複雑さで守られていた金融システムをAIが食い破る…暗号資産のハッキング事件で露呈したリスク 同社は2025年11月10日まで、堀田丸正という社名で知られていた。和装・宝飾品を取り扱い、日本文化に根ざしたビジネスを、100年以上にわたって営んできた。1974年には上場を果たし