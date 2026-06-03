「プロレス・新日本」（３日・後楽園ホール）ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」公式戦最終戦が行われ、準決勝進出者４人が決まった。Ｂブロックは勝ち点１０で並んでいた５人全員が勝ち、１２点で並んだものの、直接対決の結果を踏まえた大会規定により、前回準優勝のＹＯＨ（３７）、ロビー・イーグルス（３６）が突破。Ａブロックも７人がトップで並ぶ大混戦だったが、前回覇者の藤田晃生（２３）、２