俳優・有村架純（33）の貴重な舞台裏の様子が「おちゃめだね」「かあいい！」など、反響を呼んでいる。【映像】有村架純のベッドでの姿や貴重なオフショットSNSでは足や背中を大胆に見せた姿を披露し話題にもなってきた有村。2026年2月24日には、ベッドに寝転ぶ自然体なオフショットを投稿しており、「彼氏とお泊まりっぽい。可愛過ぎる」「女神！」など、さまざまな反響が寄せられていた。無邪気にほほえむ姿に反響6月2日に