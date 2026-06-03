山間部への荷物の運搬や災害時の孤立地域への物資輸送など、様々な場面で活用が期待される「物流用ドローン」の実演が行われました。大きな荷物を携え青空の中を進んでいくドローン。6月1日、行われたのは新潟市内の企業が開発した「物流用のドローン」の実演です。【株式会社トップライズ技術開発部長崎清 部長】「物資を山に運ぶというのは今まで車とかなかなか通らない場所は人間が担いで運んだりしてい