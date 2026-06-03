元イングランド代表FWアラン・シアラー氏が、2026年ワールドカップの初戦でイングランド代表のトップ下にアストン・ヴィラ所属のMFモーガン・ロジャーズを起用すべきだとの考えを示した。イングランド代表ではレアル・マドリード所属のMFジュード・ベリンガムが背番号10を着用する見込み。しかし、シアラー氏は現時点ではロジャーズの方が先発にふさわしいと評価しているようだ。『THE Sun』が報じている。シアラー氏は「今の段階