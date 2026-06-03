西川貴教が、2026年10月クール放送のTVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』のオープニングテーマを担当する。 （関連：YOSHIKI、MLB開幕戦でピアノ演奏河村隆一、吉川晃司、玉置浩二、MISIA……国歌独唱を務めたキャリアアーティスト） 『獣王武神ダンデヴァイン』は、グッドスマイルカンパニーが2026年に迎える創業25周年に向けて始動した新プロジェクト『合体神シリーズ』の第1弾作品