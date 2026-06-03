◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手が危険球で退場した。初回を３者凡退と好スタートを切ったが、２回。先頭・紅林への初球フォークが抜け、左側頭部付近に直撃した。これが危険球となり１回０／３を無安打無失点、わずか１４球での降板。本人は「紅林選手とチームに申し訳なかった」と言葉を残した。