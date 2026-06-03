◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人・長嶋茂雄終身名誉監督なら、この劇的な逆転劇をどう見ただろうか。もちろん、まな弟子のように直接打撃指導した丸の満塁ホームランには興奮気味に、もしかするとグラウンドに飛び出して抱擁しに行ったかもしれない。しかし、こう付け加えると思う。「しっかり振ってるから、ああいうホームランが生まれるんだ。振ってれば相手も恐怖心から手先
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