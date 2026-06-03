俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）のメイキング番組『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』第2弾が、3日午後9時54分からTELASAより配信スタートした。【写真】和気あいあいとした撮影裏のボーダレスチーム同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた、君塚良一氏が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラ