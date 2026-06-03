FW福田師王がボルシアMGからカールスルーエへ完全移籍することが決定的となったようだ。ドイツメディア『スカイ』が報じている。現在22歳の福田は、神村学園からボルシアMGに加入。2024年冬にセカンドチームからトップチームに昇格すると、2024−25シーズンはブンデスリーガで6試合に出場した。今シーズンはさらなる出場機会を求めて、2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）のカールスルーエへレンタル移籍した。シーズン前半戦は出