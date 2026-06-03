ソフトバンクの投手として活躍し、現在は球団統括本部付アドバイザーを務める和田毅氏が「スーパーヒーロー」とのツーショットを公開した。和田氏は３日までに自身のインスタグラムを更新。「スーパーヒーロー」と書き出すと、おととしまで中日の監督を務めていたミスタードラゴンズ・立浪和義氏とのツーショットをアップした。「小学５年生まで愛知県江南市に住んでいましてテレビで観ていた方が隣にいる…こんな日が来るな