政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は３日、食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めた。政府側は、税率「１％」への引き下げであれば、半年程度の準備期間で実現可能との見解を示した。政府内では、早期実施を優先して来年４月から１％とする案が有力で、高市首相が今月中にも最終判断する。国会内で開かれた会議では、経済産業省が小売業界５団体・事業者２７社へのヒアリング結果