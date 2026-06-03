泉ピン子さん（78）が2日、著書の刊行記念イベントに登場。遺産相続への不安を明かしました。ピン子さんが登壇したのは、自身の著書『ピン！として逝くのもいいじゃない ピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）の刊行記念記者会見。著書は、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことなど、喜寿を超えた今だからこそ伝えたい、まだまだ伝えたいメッセージがつづられた一冊です。■泉ピン子「死んでも死にきれない」