◇交流戦オリックス4─5巨人（2026年6月3日東京ドーム）オリックス・曽谷は白星こそ付かなかったものの、7回2安打1失点の好投をみせた。「一人一人、きょうは丁寧に投げきれたので。ボール自体のキレも感じていたので、よかった」初回1死二塁から回をまたいで4者連続三振を奪うなど、計10奪三振。“ジェッスラ”と称されるスライダーが冴え、5つの見逃し三振を奪った。「スライダーは特に（よかった）。変化球全般的