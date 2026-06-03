「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）日本ハムは初回の失点が響いて逃げ切られ、連勝はならず。借金２となった。先発の伊藤は５回６安打３失点で３敗目。打線は３点を追う三回に水野が左翼への適時エンタイトル二塁打を放って反撃。しかし、以降は再三の好機をつかむも、得点を奪えなかった。新庄監督は「今日は広島投手陣にやられましたね」と振り返った後、マツダスタジアムの雰囲気に言及。「少し前の広島戦