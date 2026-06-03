「ＤｅＮＡ０−２楽天」（３日、横浜スタジアム）楽天が競り勝って２連勝。０−０の九回１死一塁で、途中出場の中島が中越えにタイムリー二塁打を放った。１死三塁となり暴投の間に中島も生還した。打線は初回１死一、二塁で浅村が併殺に倒れて絶好の先制機を逃した。四回は１死一塁から黒川の中越え二塁打の間に一走・村林が本塁を突いたが憤死。六回１死一、三塁も後続が倒れた。先発の古謝は故郷横浜で６回２安打無失点