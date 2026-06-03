「老後は賃貸を貸してもらえない」というウワサに怯えていませんか？ 実は、高齢者が大家さんに敬遠されるのには、残酷なまでに明確な理由が存在します。YouTubeチャンネル登録者数70万人超の「不動産Gメン」こと滝島一統氏は、ライフステージの変化に合わせた「損をしない不動産との付き合い方」には新常識が必要だと説きます。著書『家の購入&売却・賃貸・投資・相続…で損しない 得する不動産バイブル「ハンコ押す前に読む