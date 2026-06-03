この春（2026年度）から、全国の公立小学校で「学校給食費の抜本的な負担軽減」が始まりました。いわゆる給食費無償化と呼ばれるもので、保護者の給食費の負担はほぼなくなることに。 給食費無償化は戦後長い間議論されてきましたが、昨今の物価高騰などを背景に多くの自治体が独自の取り組みを始めるようになり、ようやく国の施策となりました。経済的な負担が軽くなって「助かった！」という子育て世帯は多いことでしょう。【画