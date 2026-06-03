「テストの答えは合っているのに、授業で習っていない解き方だからとバツにされた……」といったように、学校現場では、テストの答えは合っていても、やり方などが授業と違うために不正解にすることがあります。すると保護者からは、「問題を解くことよりも、教師の指示に従うことが主題になっているのではないか」「子どもの独創性や発想力の否定だ」「嫌がらせにしか思えない」といった厳しい声が寄せられることがあります。理不