中国の韓正国家副主席は6月2日、北京市内で英国のクーパー外相と会談しました。韓副主席は「習近平国家主席とスターマー英首相は今年1月、中英間の長期的かつ安定した包括的戦略パートナーシップの構築で一致し、両国関係の新たな1章を開いた」と述べた上で、「中英関係の改善は両国民の利益に合致する。双方は大国としての責任を共に担い、戦略的意思疎通を強化し、二国間関係の好調な発展を維持しつつ、新たなチャンスを絶えず探