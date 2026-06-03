バラエティー番組『沸騰ワード10』（日本テレビ系）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月2日、投稿を更新。俳優の吉沢亮さんの膨らんだほおに「ほっぺどうしたの？」「ほっぺなんか入ってる？笑」といった声が寄せられています。【写真】反響を集めた吉沢亮の膨らんだほお「ほっぺたがぷくってなってるのは何ですか？」同アカウントは「カニに取り憑かれた #吉沢亮」とつづり、2枚の写真を投稿。同番組のロケ企画に出演した吉沢さ