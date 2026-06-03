日銀の植田総裁は3日、都内で講演し、中東情勢が不透明な状況が続いたとしても、利上げを行う可能性があるとの考えを示しました。日銀は、今月15日から2日間、金融政策決定会合を開きます。会合を前に、都内で講演した日銀の植田総裁は、仮に中東情勢が不透明な状況が続くとしても、利上げに踏み切る可能性があるとの考えを示しました。日本銀行 植田総裁「先行き、経済の下振れリスクに比べて、物価の上振れリスクが高まると判断