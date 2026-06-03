映画『国宝』の公式Xで5日から全国の映画館で再上映されることが発表された。【動画】予告編とともに全国で再上映決定を発表した映画『国宝』…終映日も案内昨年6月6日映画公開からまもなく1年。「日本映画史に金字塔を打ち立て、世界にも羽ばたいた本作が、6月5日(金)から一週間、全国の映画館で再上映いたします」と発表。「そして、6月11日(木)をもちまして本作は終映を迎えます。※一部劇場を除きます」と伝えた。本作は