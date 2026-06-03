栃木県上三川町の民家で起きた強盗殺人事件で、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は、住人の富山英子さん（６９）を殺害したなどとして強盗殺人容疑で逮捕した男子高校生ら６人を富山さんの息子２人に対する強盗殺人未遂容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。６人は、相模原市と川崎市のいずれも１６歳の男子高校生４人と、横浜市港北区の無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）両容疑者。勾留期限を