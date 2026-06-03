子役として活躍していた俳優の村山輝星（16）が2日、Instagramを更新。セーラー服を着た最新ショットを公開し、注目を集めている。【映像】村山輝星の成長した最新ショット（複数カット）5歳から芸能活動を開始し、2017年から4年間NHK Eテレの教育番組「えいごであそぼ with Orton」にレギュラー出演していた村山。その後は「au」のテレビCM「三太郎シリーズ」やさまざまなバラエティー番組に出演するなど、マルチに活動してき