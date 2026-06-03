新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３日後楽園大会のＡブロック最終公式戦で、藤田晃生（２３）が永井大貴（２３）から６勝目。ブロック２位突破を決め連覇へ前進した。ここまで全敗ながら気迫十分の永井のトぺ・スイシーダで奇襲を受けた藤田は、側頭部へのサッカーボールキックから逆エビ固めに捕獲される。巧みに切り返してＴｈｒｉｌｌＲｉｄｅ（変型ＤＤＴ）を狙ったもの