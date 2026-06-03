◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が長嶋茂雄さんの一周忌にアーチをかけた。ミスターも務めていた「４番」で出場。０―３の７回１死走者なしでカウント１―２から相手先発・曽谷の１４６キロ直球を振り抜き、右翼席へ９号ソロを放った。５月１０日・中日戦以来１８試合ぶりの本塁打に「感触は良かったです」と笑みを浮かべた助っ人。ミスターの命