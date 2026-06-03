阪神は３日に一部週刊誌で報じられた二神一人球団広報（３９）の事案について、報道陣の取材に応じた。報道では今年３月に妻に暴力を振るい、５月１日に書類送検されたとされていた。大西広報部長は「書類送検された旨を確認しました。書類送検された事実は本人に知らされておらず、本日改めて本人が警察に確認したところその事実を聞き、球団に報告があったものです」と説明。プライベートでの事案としつつ、暴行については「