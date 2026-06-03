【モンテレイ（メキシコ）２日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、事前合宿を行うメキシコ・モンテレイに到着した。森保一監督（５７）や全２６選手は、地元警察の警備や先導を受けての移動とＶＩＰ待遇で宿舎入り。日本、メキシコのメディア約１００人が待ち受けた宿舎では、メキシコ人従業員から「ハポン！（日本）」コールの大歓迎も受け、Ｗ杯ムードに包まれた。１４年ブラジルＷ杯か