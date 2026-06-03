ノア３日の神奈川・保土ヶ谷大会で晴斗希（２７）の「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」欠場が発表。同じ「オールレベリオン」のアレハンドロが清宮海斗（２９）の新パートナーとして名乗りを上げた。晴斗希の欠場はこの日の大会開始前に発表。２日新宿大会で首を負傷し、「非骨傷性脊髄損傷」と診断されたことが報告された。ここまで晴斗希とリーグ戦Ａブロックをともに戦った清宮は、アレハンドロとともにこの日緊急