テレビ朝日の林美沙希アナウンサーが、誕生日ショットを公開した。５月２日が３６歳の誕生日だった林アナは３日、自身のインスタグラムを更新、「５月のうちにあげようと思っていたら６月に！先月の誕生日に友人が旅行に連れ出してくれました」と記し、友人との韓国旅行の写真などをアップ。「タスキやティアラ、たくさんグッズまで用意してくれてありがとうずっと行ってみたかった釜山はとにかく美味しい旅でした！！笑