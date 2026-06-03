国際スケート連盟（ＩＳＵ）から除外されているロシアとベラルーシが復帰する可能性があると、米メディア「フォーブス」が伝えている。国際大学スポーツ連盟（ＦＩＳＵ）はウクライナに侵攻するロシアの同盟国であるベラルーシの選手について、出場資格を回復させると表明。ロシアの選手は中立の立場として出場を認めるという。同メディアは「ＦＩＳＵの執行委員会によると、今回の決定は若いアスリートを政府の責任から守る