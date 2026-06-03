◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）ソフトバンクは、今季初の延長戦に突入した。先発の松本晴が初回から走者を許しながらも、粘って無失点に抑えた。それでも５回、先頭の山本に左前打を運ばれると、２死二塁から村松の適時左前打で先制点を献上。続く石川昂に四球を与え、２死一、二塁から細川に左翼ホームランウィングに飛び込む３ランを浴びた。一挙４失点で、試合の均衡を破