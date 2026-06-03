◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）オリックスが大逆転負けを喫した。３点リードの８回に登板した２番手・椋木が代打の丸に満塁アーチ。スタンドインを確認すると、三塁線付近で正座したまま動けなかった。パ・リーグ最多の１５ホールドを記録し、主に勝ち試合の８回を担ってきた右腕。現実を受け止め、懸命に前を向こうとする姿があった。「本当に、あしたリベンジできるように、頑