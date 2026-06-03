５月米ＡＤＰ雇用統計は１２．２万人増と予想をわずかに上回る＝ＮＹ為替 5月米ADP雇用統計は、12.2万人増と大方の予想12.0万人増をわずかに上回った。前回値は10.9万人増から10.5万人増に下方修正された。小幅の乖離に留まったことで、サプライズもなく市場は反応薄となっている。 USD/JPY159.85EUR/USD1.1612