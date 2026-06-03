大分県国東市の園児たちがビワの収穫を体験しました。 国東市安岐町にある「障がい者サポートセンター三角ベース」では就労支援の一環としてビワを栽培しています。 毎年、地元の幼稚園児を招いて収穫体験を行っていて2026年は8人が参加。もぎたてのビワを受け取ると美味しそうに味わっていました。 ◆参加した園児 「甘くておいしい」 こちらのビワ園では5日から、一般にも開放するということです。