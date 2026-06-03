大分県内に2日夜最接近した台風6号。 南部を中心に大雨となり佐伯市などでは1日に降った雨が6月の観測史上最大となりました。 一方、JRは県内の全線で運転を再開しています。 2日の佐伯市内 ◆TOS渡辺一平アナウンサー 「午後8時です。現在県内に台風 が最接近していると見られていて立っていられないほどの風とともに激しい横殴りの雨が降っています」 県内に2日夜最接近した台風6号。2日、1日で佐