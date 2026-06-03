大分県内にある建物内で小学生の女の子に対し体を触るなどわいせつな行為をした疑いで別府市に住む30歳の男が逮捕されました。 容疑者と女の子は面識があったということです。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、別府市鶴見に住む団体職員岩田嵐容疑者30歳です。 警察によりますと、岩田容疑者は5月26日の午後3時ごろから午後5時ごろまでの間、県内の建物内で小学校低学年の女の子に対し体を触るなどわいせつな行為をし