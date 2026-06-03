大分県庁 大分県内の手足口病の患者数が基準を超えたことから県は3日警報を発表しました。手足口病は口の中や手足などに水疱性の発疹が出る感染症です。 県によりますと、5月31日までの1週間に県内36の医療機関から報告された患者数は1医療機関あたり、6.31人となり警報基準の5人を上回りました。県は手洗いの徹底などを呼びかけています。