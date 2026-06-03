高校生の教育支援や若者の大分県内での就職を促進しようと県信用組合と大分キヤノンマテリアルが包括連携協定を結びました。 包括連携協定締結式 2日の協定式には県信用組合の吉野一彦理事長と大分キヤノンマテリアルの藤原雅次社長が出席し協定書を交わしました。 大分キヤノンマテリアルは大分市に本社がありプリンター用のトナーカートリッジなどの製品を製造しています。