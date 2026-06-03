大規模な火災が発生した大分県大分市佐賀関で7月開催される夏祭りに向けて地元の高齢者が復興の願いを込めた風車作りに取り組みました。 この風車作りは佐賀関の企業や学生などで作る団体が地元の人たちと協力しながら制作しているものです。 菜の花デイサービス（大分市佐賀関） メンバーたちが3日訪れたのは地域にある介護施設。 利用者など16人が作業を行いました。それぞれが台紙に書き込んで