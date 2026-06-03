大分市と大分空港を結ぶホーバークラフトが新たなPRキャンペーンを始めました。 大分育ちの人気Vチューバーとのコラボレーションです。 ホーバークラフト 大分市と大分空港を結ぶホーバークラフト。 その船内に登場したのが…。 ◆白銀ノエル 「こんまっする！ホロライブ3期生、団長改めホーバークラフト船長の白銀ノエルです」