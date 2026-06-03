台風6号大分県内で影響続く 台風6号は2日夜、大分県内に最接近し南部を中心に大雨となりました。 交通機関への影響は現在も続いています。 ◆TOS渡辺一平アナウンサー 「午後8時です。現在県内に台風が最接近していると見られていて立っていられないほどの風とともに、激しい横殴りの雨が降っています」 台風6号大分県内で影響続く 県内に2日夜最接近した台風6号。 2日の24時間で佐伯では264.