◇交流戦オリックス4-5巨人（2026年6月3日東京ドーム）右ふくらはぎの打撲から前日2日に1軍再昇格を果たしたオリックス・太田が、9回先頭で代打出場。いきなり巨人の守護神マルティネスから右中間への二塁打を放ち、存在感を示した。「よかったです。ライデル（マルティネス）か…と思いましたけど。いい球も見られたのでよかった」先月20日のソフトバンクで死球を受け、22日に登録抹消に。復帰後初打席で早速見せ場を