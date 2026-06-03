9回楽天1死一塁、中島が中越えに先制二塁打を放つ＝横浜楽天が投手戦を制した。九回に中島の適時二塁打で均衡を破り、暴投で加点。古謝が6回2安打無失点で、救援陣も好投した。八回を抑えた西垣が3勝目を挙げ、藤平が11セーブ目。DeNAは山崎が崩れ、3カード連続の負け越し。DeNA戦に先発した楽天・古謝＝横浜