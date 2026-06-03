◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）阪神は西武に惜敗し、2連敗となった。藤川球児監督は試合後の会見で、佐藤輝明内野手が見せた全力疾走を称賛。平凡なゴロでも一塁へ駆け、併殺を阻止する激走をした主砲に賛辞を並べた。「周りにどう響くか。こちら（監督自身）には非常に響いています。自分のプレーだけではなくて、チームを背負う。（他の）選手はその姿を見て感じなければいけないし、連動してこなければ