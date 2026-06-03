「広島３−１日本ハム」（３日、マツダスタジアム）広島が１２球団最遅で交流戦初勝利。連敗を「６」で止めた。久しぶりに投打がかみ合った。初回に相手先発・伊藤を攻略する。先頭の名原が二塁打で出塁。２死三塁となるも、坂倉が右前適時打を放ち、先制に成功した。なおも２死一、二塁と右腕を攻めると、持丸が１４８キロ直球を右中間へ運ぶ２点適時二塁打を放ち、この回３点を奪った。先発・床田は粘りの投球で試合をつ