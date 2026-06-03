こんなはずじゃなかったのに…▶▶この作品を最初から読むなんにもない空間が好きなミニマリストのゆるりまいさんは、実は物欲の塊なんだそう。世の中にたくさんある素敵な物は欲しいけれど、お気に入り以外は手元においておきたくない。そうやって「買って後悔」を繰り返してきたゆるりさんが到達した、物との上手は付き合い方とは？物選びや断捨離のヒントが詰まったエピソードをお届けします！※本記事はゆるりまい著
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