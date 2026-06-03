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■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月3日18時50分発表気象庁 3日18時の実況種別 台風大きさ 大型強さ -存在地域 銚子市の東約190km中心位置 北緯35度50分 (35.8度)東経142度55分 (142.9度)進行方向、速さ 東北東 50 km/h (28 kt)中心気圧 985 hPa最大