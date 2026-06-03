今年２月、借金の返済に困った末、自分で自らの手足を縛り、２人組に現金を奪われたなどと強盗事件を自作自演し警察の業務を妨害するという驚きの行動にでた男... 【写真を見る】「酌むべき事情はない」借金逃れで短絡的な“自作自演”ウソにウソを重ねた男の代償自ら手足を縛った消防職員の男に有罪判決事件発生から判決までを振り返る（山形） きょう、男の判決公判が山形地裁で開かれ、男に拘禁刑１年、執行猶予３年の